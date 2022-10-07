«Надели балаклавы»: российский моряк рассказал об освобождении из плена СБУ

Всего в Одесской области в настоящее время удерживаются почти семьдесят моряков, которые провели в плену уже несколько месяцев.

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Старший механик на судне «Свирь» Эдуард Пашковский рассказал об отношении сотрудников СБУ к пленным российским морякам. Они оказались в ловушке в украинском порту сразу после начала спецоперации по защите мирного Донбасса.

«Прибыли сотрудники СБУ и нам просто объявили, что мы пленные или заложники. У нас был режим, покидать судно запретили. Утром в 09:00 проверки, два пограничника приходили и сверялись с пофамильным списком. Вечером в 19:00 - та же процедура», - рассказала Пашковский.

Моряку повезло, его и нескольких других членов команды удалось обменять. Для этого была организована и проведена настоящая спецоперация.

«Мы выехали с Измаила, на постах нам надевали балаклавы на голову. Приехали на место обмена. Двери открываются, мы снимаем балаклавы, подбегают наши солдаты. Они вытащили наши сумки, все кинули в микроавтобус. С нашей стороны пятерых забрали СБУ. Мы поехали, наши военные давили на газ, потому что могли попасть под обстрел», - добавил старший механик.

Всего в Одесской области удерживаются почти семьдесят моряков, они провели в плену уже несколько месяцев. Ранее бабушка одного из них рассказала «Звезде» о периодических разговорах с внуком по телефону. По словам молодого человека, им запрещают сходить на берег. С близкими удается поговорить только на темы семьи и здоровья. Между тем, самочувствие у многих пленных вызывает опасение.