Таксиста отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП с участием Собчак в Сочи

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом в течение трех лет.

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Водитель российской журналистки Ксении Собчак, с которым она попала в смертельную аварию в Сочи, получил два года лишении свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом в течение трех лет. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Из приговора следует, что Олег Цой за рулем машины Mercedes превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Volkswagen Polo. В результате один человек погиб. Еще двое получили травмы различной степени тяжести.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив прощения у потерпевших. В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.

Напомним, авария произошла 9 октября прошлого года на трассе Адлер - Альпика-Сервис. Во время следствия Олег Цой находился под домашним арестом. Собчак была допрошена по делу о ДТП в качестве свидетеля.