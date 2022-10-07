Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом КНР

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил сделать остров специальным административным районом Китая. Мнением он поделился в интервью британской газете Financial Times.

Как пишет издание, Маск полагает, что конфликта вокруг Тайваня избежать не удастся.

«Моя рекомендация... состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня», - сказал он.

Предприниматель отметил, что при создании такого района можно было бы достичь более либеральных договоренностей для Гонконга. При этом Маск признал, что его идея, вероятно, понравится не всем.

На этой неделе основатель компании SpaceX сделал ряд заявлений относительно конфликта на Украине, в частности, предложил план его мирного урегулирования, что вызвало возмущение у Киева. Маск также заявил, что он большой фанат Украины, но не третьей мировой войны.