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Маск заявил, что не фанат третьей мировой войны

Ян Брацкий
13:38 07.10.2022
Таким образом предприниматель ответил на критику издания Kyiv Post, обвинившего его в тщеславии.
Маск заявил, что не фанат третьей мировой войны
© Фото: imago-images.de, globallookpress
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Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск в ответ на критику своего мирного плана по урегулированию ситуации на Украине ответил, что он «большой фанат Киева», но не фанат третьей мировой войны. Таким образом Маск отреагировал на колонку в Kyiv Post, где его обвинили в излишней гордости и тщеславии.

«Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны», - написал миллиардер в Twitter в ответ на сообщение издания.

В минувший понедельник Илон Макс предложил свой план по деэскалации ситуации на Украине. Усомнившись в победе Киева на поле боя, он предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, признать Крым российским и провести новые референдумы в Донбассе под контролем ООН.

Накануне американский предприниматель вступил в заочный спор с сенатором Линдси Грэмом, которому не понравился его план. Маск напомнил политику о правах русскоязычного населения Украины на самоопределение.

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