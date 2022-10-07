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Путин: конфликты между странами СНГ требуют выработки новых мер

Сергей Лебедев
15:59 07.10.2022
Ранее российский лидер заявил, что западные страны пытаются развязать «кровавую бойню» на территории Содружества.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В данный момент на Украине происходят трагические события, но конфликты есть и между странами СНГ. Об этом в пятницу заявил российский президент Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран Содружества в Санкт-Петербурге.

«Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», - сказал президент.

Напомним, недавно российский лидер заявил, что западные страны пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ. Они хотят устроить цветные революции и развязать «кровавую бойню».

Также, по словам Владимира Путина, сейчас происходит формирование более справедливого мира. Он отметил, что однополярная гегемония неумолимо рушится.

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