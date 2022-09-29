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Путин заявил, что сейчас на глазах происходит формирование более справедливого мира

Игнат Далакян
17:33 29.09.2022
По словам российского президента, однополярная гегемония неумолимо рушится.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Формирование более справедливого мира происходит прямо сейчас на наших глазах. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.

«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхность проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться», - сказал президент России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад находятся в состоянии кризиса, который сказался на стабильности их ценностей и эффективности функционирования. По мнению французского президента, «в мире идет процесс децентрализации, что само по себе неплохо».

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