Путин заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в СНГ

Президент РФ добавил, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ.

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Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории Содружества Независимых Государств. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ.

«Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы еще совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели», - подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент добавил, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве Содружества Независимых Государств.

Также президент России заявлял, что сейчас происходит формирование более справедливого мира. По словам главы государства, однополярная гегемония неумолимо рушится.