В Кремле ответили на заявление Зеленского о «превентивном» ядерном ударе по России

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Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза должны обратить внимание на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, это призыв к началу мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, на слова Зеленского должны обратить все страны мира.

«Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь, двое первых», - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, а значит несут ответственность за слова украинского президента. Пеков подчеркнул, что Зеленский фактически призывает к началу мировой войны с «непредсказуемыми чудовищными последствиями».

Ранее Зеленский дал интервью Институту Лоуи в Австралии, в котором заявил, что НАТО следует исключить применение РФ ядерного оружия. По его слова, для этого необходимы превентивные удары, «чтобы они (Россия. - Прим.ред.) знали, что с ними будет, если применят».