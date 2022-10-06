В МИД РФ оценили призыв Зеленского нанести «превентивный» ядерный удар по РФ

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В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Запад в разжигании ядерной войны. С критикой на призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести «превентивные» удары по России выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», - сказала Мария Захарова.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление о «превентивных» ударах в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. По его словам, это якобы необходимо, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

На призыв украинского президента уже ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова Зеленского – прямой призыв к мировой войне. На него должны обратить внимание все страны.