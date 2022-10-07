Стремоусов заявил о контроле наемниками села, где расстреляли 16 мирных жителей

© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook*

Село Великая Александровка в Херсонской области, где расстреляли 16 мирных жителей, сейчас контролируется иностранными наемниками, которые воюют на украинской стороне. Об этом сообщил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.

«Село находится, я бы не хотел говорить, что под контролем ВСУ, под контролем наемников практически всего НАТО», - сказал чиновник.

Напомним, ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что в Великой Александровке проходят карательные мероприятия.

А ранее стало известно об очередном обстреле ВСУ Херсонской области из американских РСЗО HIMARS. Удар был нанесен по району Дарьевской переправы. В результате попадания в автобус четверо его пассажиров погибли на месте, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

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