Стремоусов: ВСУ расстреляли 16 человек в Херсонской области
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Стремоусов: ВСУ расстреляли 16 человек в Херсонской области
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
08:15 В стране и мире
Четыре человека погибли после удара ВСУ из РСЗО HIMARS по автобусу в Херсоне
06:06 В стране и мире
В США прорабатывают ответ на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти
05:45 Армия
Гранатометы «Пламя» и «Клюква»: чему обучаются мобилизованные в Хабаровском крае
04:35 В стране и мире
Байден заявил о риске «ядерного армагеддона»
22:17 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл крупнейший спортивный кинофестиваль в СНГ и Восточной Европе
Популярное
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области