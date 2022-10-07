Четыре человека погибли после удара ВСУ из РСЗО HIMARS по автобусу в Херсоне

Удар по району Дарьевского моста в Херсонской области был нанесен ранним утром.

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Четыре человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения в результате очередного обстрела украинскими военными Херсона. В этот раз удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS был нанесен по району Дарьевского моста, сообщили в экстренных службах региона.

«В 07:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела, ракеты попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения. Количество жертв предварительное, продолжаются работы по эвакуации», - цитирует РИА Новости заявление представителя экстренных служб.

Накануне стало известно, что украинские военные с помощью американской РСЗО HIMARS обстреляли район Антоновского моста в Херсоне. Российские силы противовоздушной обороны сбили пять ракет. Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра. Его протяженность - около 1,4 километра, ширина - 25 метров. Через этот мост осуществляется снабжение ВС РФ, поэтому ВСУ его регулярно обстреливают.