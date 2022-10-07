В стране и мире Командир батальона «Спарта» Артем Жога получил звание полковника НМ ДНР Анна Касаткина Жога возглавил «Спарту» после смерти своего сына Владимира - предыдущего командира батальона, Героя России и ДНР. © Фото: zhogaartem, Telegram Читайте нас на: Командир батальона «Спарта» Артем Жога получил звание полковника Народной милиции ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Получил звание полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики. Служу России!» - написал Жога. Ранее отдельный разведывательный батальон «Спарта» возглавлял сын Артема Жоги Владимир (позывной Воха). Он погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Владимиру Жоге посмертно присвоено звание Героя ДНР, он также стал первым представителем донецкого ополчения, получившим звание Героя России. Памятный знак Жоге-младшему открыли в Невинномысске Ставропольского края. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика