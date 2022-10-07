В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Командир батальона «Спарта» Артем Жога получил звание полковника НМ ДНР

Анна Касаткина
15:05 07.10.2022
Жога возглавил «Спарту» после смерти своего сына Владимира - предыдущего командира батальона, Героя России и ДНР.
Командир батальона «Спарта» Артем Жога получил звание полковника НМ ДНР
© Фото: zhogaartem, Telegram
Читайте нас на:

Командир батальона «Спарта» Артем Жога получил звание полковника Народной милиции ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Получил звание полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики. Служу России!» - написал Жога.

Ранее отдельный разведывательный батальон «Спарта» возглавлял сын Артема Жоги Владимир (позывной Воха). Он погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей.

Владимиру Жоге посмертно присвоено звание Героя ДНР, он также стал первым представителем донецкого ополчения, получившим звание Героя России. Памятный знак Жоге-младшему открыли в Невинномысске Ставропольского края.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:05 В стране и мире
Командир батальона «Спарта» Артем Жога получил звание полковника НМ ДНР
14:59 В стране и мире
Польша возведет «электронное» заграждение на границе с Россией
14:37 Армия
Видео
МО РФ: ВКС уничтожили в Хмельницкой области цеха ремонта вооружения ВСУ
14:35 В стране и мире
Зарубежные лидеры поздравили Путина с юбилеем
22:17 В стране и мире
Видео
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл крупнейший спортивный кинофестиваль в СНГ и Восточной Европе
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.