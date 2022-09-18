Памятный знак Герою России Владимиру Жоге открыли на Ставрополье
Глава региона подчеркнул, что остается память о павших героях, которая увековечена на Ставрополье. Благодаря чему, по словам губернатора, Владимир Жога останется примером, на который будут равняться.
© Фото: gubernator.stavkray.ru
В городе Невинномысск Ставропольского края открыли памятный знак Герою России - защитнику Донбасса. Он посвящен Герою РФ Владимиру Жоге, погибшему 5 марта в городе Волновахе. Тогда Владимир Жога обеспечивал выход мирных жителей из города, закрывая женщин и детей от огня националистов.