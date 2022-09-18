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Памятный знак Герою России Владимиру Жоге открыли на Ставрополье

Марина Крижановская
00:20 18.09.2022
Глава региона подчеркнул, что остается память о павших героях, которая увековечена на Ставрополье. Благодаря чему, по словам губернатора, Владимир Жога останется примером, на который будут равняться.
Памятный знак Герою России Владимиру Жоге открыли на Ставрополье
© Фото: gubernator.stavkray.ru
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В городе Невинномысск Ставропольского края открыли памятный знак Герою России - защитнику Донбасса. Он посвящен Герою РФ Владимиру Жоге, погибшему 5 марта в городе Волновахе. Тогда Владимир Жога обеспечивал выход мирных жителей из города, закрывая женщин и детей от огня националистов.

© gubernator.stavkray.ru

На торжественной церемонии присутствовал глава региона - губернатор Владимир Владимиров и Народный артист России Олег Газманов. Губернатор Владимиров в приветственном слове отметил, что мужество наших воинов и защитников служит примером, на который будет равняться подрастающее поколение.

«Память - это самое важное. Сегодня те, кто участвуют в специальной военной операции, сражаются за каждого из нас. К сожалению, ни одно столкновение не обходится без потерь. Но остается память о павших героях. Теперь она увековечена на нашей земле. И благодаря этому Владимир Жога останется примером, на который будут равняться», - приводятся его слова на официальном сайте.

© gubernator.stavkray.ru

Артист Олег Газманов дополнил, что герои живы, пока о них помнят.

«Пока мы помним - Герои живы, они остаются с нами, и никто не сможет переписать историю нашей великой страны», - заявил Газманов.

© gubernator.stavkray.ru

К участникам церемонии обратился и отец Героя России - Артем Жога. Он поблагодарил жителей Ставрополья посредством видеообращения и поздравил с Днем края и Днем города Невинномысска.

«Желаю благополучия и процветания вашему региону. И выражаю благодарность за то, что чтите память о моем сыне Володе, воспитываете на его примере подрастающее поколение», - сообщил Артем Жога.

Седьмого марта в Донецке простились с погибшим командиром батальона «Спарта» Владимиром Жогой.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, он посмертно награжден званием Героя Российской Федерации Указом Президента России. В мае Владимир Путин встретился с отцом погибшего и вручил ему Звезду Героя.

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