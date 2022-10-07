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Тактическая стрельба и отработка сценариев боя: как готовят мобилизованных на полигонах РФ

Максим Румянцев
13:36 07.10.2022
Тренировки мобилизованных россиян проходят по всей России. За боевой подготовкой резервистов наблюдал наш корреспондент Максим Румянцев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морская пехота идет в атаку. Сценарий ближнего боя прокручивают на полигоне Хмелевка на Балтике. Пополнение из числа мобилизованных и добровольцев. Многим здесь все знакомо - проходили срочную службу в этой же части. Личное оружие - современные АК-12. С ними теперь бойцы не будут расставаться весь период переподготовки и далее, в зоне спецоперации. Автоматы пристреляны, теперь ежедневно работа на меткость, изучение тактики, умение работать в команде.

Подготовка проходит повзводно, в составе рот, батальонов и так далее. В бою главное не только знать собственное дело, но и чувствовать плечо товарища. Опытные инструкторы - в первую очередь те, кто недавно вернулся из района боевых действий, - проводят тренировки, объясняют, рассказывают и показывают.

Военно-медицинская, тактическая подготовка, изучение современных средств связи, защита от химоружия - по всей стране идут тренировки призванных из запаса в рамках частичной мобилизации по ускоренному курсу.

В Ростовской области инструктор напоминает, как пользоваться противогазом и индивидуальным комплектом химзащиты, зачем нужны дымовые шашки и как убрать снайпера с помощью огнемета. Учебные места распределяются по территории полигона с таким расчетом, чтобы мобилизованные за время одного занятия успели побывать на каждом.

В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие в ходе практической подготовки выполнили стрельбу из гранатометов РПГ-28 и АГС-17. Тренировки включают в себя все - от азов армейской тактической стрельбы к отработке реальных сценариев боя с применением разных видов оружия. При стрельбе из гранатометов в качестве целей используются мишени, имитирующие бронированную технику. На поле боя военнослужащие постоянно в движении. Перед глазами свой сектор стрельбы, соседи справа и слева видны боковым зрением.

В Приморье мобилизованные вспоминают навыки стрельбы из автоматического гранатомета «Пламя». Интенсивность занятий также максимальная. Пока одна часть подразделения идет вперед, другая прикрывает. Отрабатываются тактические приемы, которые помогут в реальном бою.

В зоне спецоперации, в тыловых районах, проводят тренировки с подразделениями, уже готовыми отправиться на передовую. Здесь все то, что стоит на вооружении, все, с чем придется работать мобилизованным из запаса и тем, кто пришел в военкомат, не дожидаясь повестки.

Обучение по разным военно-учетным специальностям сейчас ведется в десятках учебных центров Минобороны по всей стране. В зону проведения  спецоперации, в строй вместе с профессионалами встанут только полностью готовые солдаты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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