Никита Пресняков одним словом опроверг новости о своей мобилизации
Ранее ряд СМИ сообщили о мобилизации певца для участия в спецоперации.
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
Певец и актер Никита Пресняков опроверг появившиеся в ряде СМИ новости о своей мобилизации. Артист успокоил поклонников в своем официальном Telegram-канале.
«Фейк», - написал Никита, в ответ на многочисленные просьбы прокомментировать ситуацию.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что певца забрали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре, где он является приглашенным артистом. В самом театре позже сообщили, что Никита последний раз был на сцене в конце сентября.
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