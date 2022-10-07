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Никита Пресняков одним словом опроверг новости о своей мобилизации

Ян Брацкий
13:50 07.10.2022
Ранее ряд СМИ сообщили о мобилизации певца для участия в спецоперации.
Никита Пресняков одним словом опроверг новости о своей мобилизации
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
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Певец и актер Никита Пресняков опроверг появившиеся в ряде СМИ новости о своей мобилизации. Артист успокоил поклонников в своем официальном Telegram-канале.

«Фейк», - написал Никита, в ответ на многочисленные просьбы прокомментировать ситуацию.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что певца забрали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре, где он является приглашенным артистом. В самом театре позже сообщили, что Никита последний раз был на сцене в конце сентября.

© npresnyakov, Telegram
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