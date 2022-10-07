В стране и мире Никита Пресняков одним словом опроверг новости о своей мобилизации Ян Брацкий Ранее ряд СМИ сообщили о мобилизации певца для участия в спецоперации. © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости Читайте нас на: Певец и актер Никита Пресняков опроверг появившиеся в ряде СМИ новости о своей мобилизации. Артист успокоил поклонников в своем официальном Telegram-канале. «Фейк», - написал Никита, в ответ на многочисленные просьбы прокомментировать ситуацию. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что певца забрали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре, где он является приглашенным артистом. В самом театре позже сообщили, что Никита последний раз был на сцене в конце сентября. © npresnyakov, Telegram В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика