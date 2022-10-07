В стране и мире СМИ: внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован Ян Брацкий Никите Преснякову 31 год, его родителями являются артисты Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший. © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости Читайте нас на: Внук Аллы Пугачевой певец Никита Пресняков мобилизован для участия в военной спецоперации. По данным «Пятого канала», молодого человека призвали прямо с репетиции Московского Губернского театра. В самом театре от комментариев пока отказываются. Известно, что Никите Преснякову 31 год, его родителями являются артисты Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика