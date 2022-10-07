В Московском Губернском театре опровергли мобилизацию Никиты Преснякова

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В пресс-службе Московского Губернского театра опровергли новости о мобилизации певца Никиты Преснякова. Об этом «Звезде» сообщили в театре в ответ на соответствующий запрос.

«Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому все это не соответствует действительности», - заявили «Звезде» в пресс-службе театра.

Ранее ряд СМИ распространили сообщение о том, что молодого человека забрали в военный комиссариат прямо с репетиции. Никите Преснякову 31 год, его родители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший. Никита является внуком Аллы Пугачевой, которая недавно отметилась рядом резких высказываний в адрес россиян. Ее супруг, признанный иностранным агентом Максим Галкин*, многократно позволял себе критику в адрес государства.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.