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Маск напомнил, что жители востока Украины предпочитают Россию

Ян Брацкий
07:46 06.10.2022
Ранее Илон Маск предложил заново провести референдумы в Донбассе, признать Крым российским и закрепить за Украиной нейтральный статус.
Маск напомнил, что жители востока Украины предпочитают Россию
© Фото: imago stock&people, globallookpress
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Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск призвал уважать мнение русскоязычного населения Украины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Таким образом Маск ответил на критику сенатора Линдси Грэма, которому не понравился его мирный план, опубликованный ранее. Сенатор предложил сначала разобраться с фактами, прежде чем предлагать варианты деэскалации.

«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», - цитирует ТАСС ответ Маска.

В минувший понедельник Илон Маск опубликовал в своих социальных сетях призыв к урегулированию конфликта на Украине. В частности, он предложил: заново провести референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, но уже под контролем ООН, закрепить за Украиной нейтральный статус и официально признать Крым российским. Позже он написал, что не верит в победу Киева на поле боя.

В Крыму отреагировали на план Маска отметив, что он несколько запоздалый, а жители новых российских регионов уже сделали свой исторический выбор. 

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