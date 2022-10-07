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Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО

11:42 07.10.2022
В период кредитных каникул участники СВО освобождаются от внесения платежей, а кредитные организации не будут начислять неустойку за просрочку.
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, позволяющий приостановить выплаты по займам военнослужащим-контрактникам, а также мобилизованным в зону спецоперации на Украине.

В период кредитных каникул военнослужащие освобождаются от внесения платежей, а кредитные организации не будут начислять неустойку за просрочку.

В конце сентября Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Сообщалось, что исполнение обязательств по кредитам может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней.

Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита, но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается, если военнослужащий получил ранение в ходе СВО и был госпитализирован.

Обязательства по кредитам военнослужащего, а также находящихся у него на иждивении лиц прекращаются в случае гибели бойца или получения им первой группы инвалидности.

Ранее Министерство обороны РФ показало видео из учебного центра ЮВО в Волгоградской области, где тренируются мобилизованные для участия в спецоперации на Украине. На кадрах с полигона можно увидеть, как военнослужащие управляют танками Т-90 и БМП-3. Мужчины осваивают навыки под руководством военнослужащих с богатым боевым опытом.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью защиты населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Утром 21 сентября он вновь выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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