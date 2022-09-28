Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Кредитные каникулы будут положены как призванным по мобилизации, так и по контракту.

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Участники спецоперации на Украине и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы. Соответствующий закон приняла во втором и третьем чтениях Государственная дума РФ.

Кредитные каникулы будут положены как призванным по мобилизации, так и по контракту. Исполнение обязательств может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней.

Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается, если военнослужащий получил ранение в ходе СВО и был госпитализирован.

Предусмотрено также полное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели военнослужащего либо получения им первой группы инвалидности.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью защиты населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.