Полгода со дня смерти: в России вспоминают Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Памятные мероприятия по случаю полугода со дня смерти лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского состоялись на Новодевичьем кладбище, где покоится политик.

К его могиле пришли родные и близкие, а также политические соратники. В их числе были замечены нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от партии Ярослав Нилов и прочие высокопоставленные лица.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. До этого политик долго и тяжело болел. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе Москвы имени бывшего лидера ЛДПР.