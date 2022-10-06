С самолета в «КамАЗы» и «Уралы»: как проходит прибытие мобилизованных в Ростовской области

Пока очередные борта с военнослужащими после приземления готовятся к разгрузке, рядом полным ходом идет сбор и экипировка.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самолеты с мобилизационным резервом группировки «Восток» один за другим заходят на посадку в Ростовской области. Пока очередные борта с военнослужащими после приземления готовятся к разгрузке, рядом полным ходом идет сбор и экипировка. Настроение боевое.

«Как только услышал об этой мобилизации, решил поехать в военкомат. Не стал дожидаться, собрались, поехали на полигон на боевое слаживание. Жена сначала заплакала. Я ей, естественно, объяснил, что Родина-мать зовет. Она сначала: "Ты ж срочку служил? Долг Родине отдал". Я говорю: "Нет. Вот сейчас я долг Родине отдам"», - поделился мобилизованный военнослужащий с позывным «Сидорович».

Звучит команда «Строиться!», и военнослужащие получают первые задачи от командиров. Укладывают снаряжение и загружают боеприпасы в подошедшие «КамАЗы» и «Уралы», затем незамедлительно выдвигаются в сторону освобожденных территорий. Тысячи прошедших переподготовку бойцов ждет миссия по их контролю и обороне.

Ранее телеканал «Звезда» показал, чему учат мобилизованных в Донецкой Народной Республике. За короткий срок бойцам необходимо обновить свой армейский опыт и получить новые знания для ведения боя в современных условиях.