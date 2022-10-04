Маска пригласили посетить Крым после его слов о референдумах

Ранее Илон Маск предложил провести повторные референдумы под контролем ООН и оставить Крым в составе России.

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Американского миллиардера и основателя корпорации SpaceX Илона Маска пригласили посетить Крым. С таким предложением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке. Мы готовы его принять и приглашаем», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Илон Маск предложил провести повторные референдумы на вошедших в состав России территориях, но под контролем ООН. При этом он подчеркнул, что Крым должен остаться в составе РФ.

Юрий Гемпель назвал призыв Маска запоздалым, напомнив ему, что жители Крыма, ЛДНР, Запорожья и Херсона уже сделали свой исторический выбор.