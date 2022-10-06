В МИД РФ прокомментировали претензии Польши по репарациям

По словам Олега Тяпкина, польские власти, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к «историческому ревизионизму».

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Директор третьего европейского департамента министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что претензии Варшавы к Москве о выплате репараций за потери, которые Польша понесла в годы Второй мировой войны лежат в области политических фантазий.

«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», - передают его слова РИА Новости.

По словам дипломата, польские власти, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к «историческому ревизионизму».

«Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», - добавил он.

Напомним, Польша потребовала от Германии репарации за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, на сумму в $1,3 триллиона. Соответствующую ноту подписал глава польского МИД Збигнев Рау.

В ближайшее время ноту собираются передать внешнеполитическому ведомству ФРГ. В ней сказано, что стороны должны принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-1945 годов и урегулировать вопрос о компенсации материальных и нематериальных потерь. При этом польские политики неоднократно выражали надежду получить репарации и от России.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что в Германии считают закрытым вопрос о выплате Польше репараций за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны. При этом, по ее словам, в ФРГ осознают свою историческую ответственность, подчеркнули в ведомстве.