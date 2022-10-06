«Известия»: Евросоюз заморозил активов россиян на 16,5 миллиарда евро

На данный момент Европейский Союз ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств.

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Сумма заблокированных Евросоюзом активов россиян по состоянию на 30 сентября составляет €16,5 миллиарда. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Еврокомиссии.

Утверждается, что на данный момент ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств.

«В марте ЕК создала "Специальную группу по замораживанию и аресту" для обеспечения лучшей координации применения санкций против российских и белорусских физических, а также юридических лиц», - цитирует издание слова в ЕК.

Уточняется, что данная группа изучает возможность ареста и конфискации таких активов при наличии связи между активами, принадлежащими лицам, включенным в санкционный список Евросоюза.

Накануне издание Politico написало о том, что представители стран-членов Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. В него, в частности, входит введение лимита цен на нефть.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции, как ответ на проведение референдумов по вхождению в состав РФ четырех регионов