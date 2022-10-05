Politico: в ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ с потолком цен на нефть

Ранее глава ЕК анонсировала новые антироссийские санкции, как ответ на проведение референдумов по вхождению в состав РФ четырех регионов.

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Представители стран-членов Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. В него, в частности, входит введение лимита цен на нефть. Об этом информирует газета Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Издание уточняет, что во вторник, 4 октября, чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций. Уже в среду они утвердят окончательную версию текста.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции, как ответ на проведение референдумов по вхождению в состав РФ четырех регионов, в том числе установление потолка цен на нефть.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС намерен принять новый пакет антироссийских санкций на предстоящем саммите в Чехии. В повестку саммита, который состоится 6-7 октября, также войдут вопросы военной и финансовой помощи Украине.