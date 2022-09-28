Еврокомиссия анонсировала создание правовой основы для потолка цен на российскую нефть

Глава Еврокомиссии презентовала новые ограничения, которые могут войти в очередной пакет антироссийских санкций.

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Предельная цена на российскую нефть для третьих стран может войти в очередной пакет антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые экономические ограничения на фоне подведения итогов референдумов по вхождению в состав РФ четырех регионов.

«Что касается российской нефти, то мы уже договорились о запрете на закупку российской нефти, перевозимой морем. Но мы знаем, что ряд развивающихся стран по-прежнему нуждаются в российской нефти по низким ценам. "Большая семерка" достигла принципиального соглашения по ограничению цен на нефть из России для третьих стран… Сегодня в этом пакете мы определяем правовую основу для установления потолка цен на нефть», - заявила глава ЕК.

По мнению представителя Еврокомиссии, «нефтяной потолок поможет, с одной стороны, сократить доходы России, а с другой — сохранить стабильность мирового энергетического рынка».

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России угрожают дальнейшим ухудшением экономической ситуации в мире.