Совет ЕС утвердил меры по снижению цен на энергоносители

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Страны Евросоюза утвердили меры по борьбе с высокими ценами на энергоресурсы. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Государства - члены ЕС сегодня официально приняли постановление Совета о чрезвычайном вмешательстве для решения проблемы высоких цен на энергоносители», - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что постановление вводит общие меры по сокращению спроса на электроэнергию, а также сбору и перераспределению избыточных доходов энергетического сектора между домохозяйствами, малыми и средними предприятиями.

Европейские страны в последние месяцы столкнулись с энергетическим кризисом из-за беспрецедентного роста цен на энергоносители, вызванного антироссийскими санкциями. Введенное в восьмом пакете санкций ограничение цен на нефть из РФ в сочетании с сокращением добычи странами-экспортерами ОПЕК+, по мнению экспертов, способно привести к очередному скачку цен и дефициту топлива.