В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новак: «Северный поток» не может работать из-за того, что Запад запутался в своих санкциях

Сергей Лебедев
16:05 06.10.2022
Запад должен разобраться и вернуться к нормальной правовой базе.
Новак: «Северный поток» не может работать из-за того, что Запад запутался в своих санкциях
© Фото: Stefan Sauer, dpa, globallookpress
Читайте нас на:

Западные страны запутались в собственных санкциях. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, именно это привело к проблемам с возвратом турбин для «Северного потока». Он отметил, что на Западе должны разобраться и вернуться к нормальной правовой базе. Это позволит полноценно работать коммерческому проекту.

«Наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях и юридических действиях, и последствиях. Это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали», - передает ТАСС слова чиновника.

Напомним, сегодня власти Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, включающий потолок цен на нефть и персональные ограничения. Запретительные меры коснутся поставок табака, химикатов и продукции сталелитейной промышленности.

Также с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти по морю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:30 Спорт
ТАСС: тренер Татьяна Тарасова госпитализирована
16:05 В стране и мире
Новак: «Северный поток» не может работать из-за того, что Запад запутался в своих санкциях
15:20 В стране и мире
Содержание метана в районе утечек на «Северных потоках» превысило норму в тысячу раз
14:28 Армия
Видео
МО РФ: ВКС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец
13:53 В стране и мире
Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования утечек на «Северных потоках»
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.