Новак: «Северный поток» не может работать из-за того, что Запад запутался в своих санкциях

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Западные страны запутались в собственных санкциях. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, именно это привело к проблемам с возвратом турбин для «Северного потока». Он отметил, что на Западе должны разобраться и вернуться к нормальной правовой базе. Это позволит полноценно работать коммерческому проекту.

«Наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях и юридических действиях, и последствиях. Это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали», - передает ТАСС слова чиновника.

Напомним, сегодня власти Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, включающий потолок цен на нефть и персональные ограничения. Запретительные меры коснутся поставок табака, химикатов и продукции сталелитейной промышленности.

Также с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти по морю.