Reuters: в МИД Великобритании заявили, что Россия не должна участвовать в саммите G20
Представитель британского МИД заявил, что Россия не должна участвовать в предстоящем ноябрьском саммите G20 на Бали. Его слова приводит агентство Reuters.
«У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины», - передает агентство.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс до этого выразила желание встретиться в российским президентом Владимиром Путиным на саммите «двадцатки» на Бали. Агентство Блумберг передавало, что она подтвердила свое намерение.
Ранее на июльская встреча глав МИД G20 в Индонезии показала, что без России «двадцатка» не может существовать и попытки Запада исключить ее не увенчались успехом. Представители некоторых стран попробовали устроить демарш, стараясь не попадать в кадр вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако в небольшом отеле это оказалось сложным. Лавров позже сказал, что даже не заметил отсутствия протестующих на званом ужине.