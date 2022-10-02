ВКС РФ уничтожили до 200 украинских боевиков на Краснолиманском направлении

Потери противника также составили 320 боевиков ранеными, 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны России

Российские военнослужащие уничтожили до 200 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Это стало результатом ударов авиации ВКС России в районе Ямполовки в ДНР по подразделениям ВСУ.

По данным Министерства обороны РФ, помимо уничтоженных 200 потери противника также составили 320 боевиков ранеными, 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

Ранее МО РФ продемонстрировало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артиллерийского подразделения ВДВ во время специальной военной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов