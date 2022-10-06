Захарова уличила Запад в срыве переговоров между Киевом и Москвой

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Официальный Киев в конце февраля просил о мирных переговорах, но потом отказался от них под нажимом Запада. С таким заявлением в ходе традиционного брифинга выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на недавний указ президента Украины, который утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с президентом России. Сначала Киев сам просил о мирных переговорах в конце февраля, а затем сам их прервал, оставив без ответа очередные предложения от 15 апреля. А теперь они делают вид, что кому-то и что-то запрещают», - отметила Захарова.

По словам Захаровой, так же власти Украины вели себя и с Минскими соглашениями. Делали вид, что исполняют, а на самом деле закупались оружием и готовили нападение.

Как считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, на позицию Киева по переговорному процессу повлиял коллективный Запад, который не намерен прекращать боевые действия и будет продолжать их до последнего украинца.