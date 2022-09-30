Путин призвал Киев прекратить огонь и возобновить переговоры

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Президент России Владимир Путин обратился к властям Украины с требованием остановить войну. Призыв к прекращению военных действий на Украине и возобновлению переговорного процесса прозвучал в речи Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

«Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернутся за стол переговоров», - заявил российский президент.

Глава российского государства назвал непременное условие переговоров с Украиной: не затрагивать тему четырех регионов - ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, ставших субъектами Российской Федерации.

«Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру. Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст», - подчеркнул Путин.

Напомним, что сегодня подписаны документы о вхождении четырех регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - в состав РФ.