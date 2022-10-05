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Путин утвердил ратификацию договоров о принятии в состав России новых территорий

Ян Брацкий
09:31 05.10.2022
Также глава государства подписал федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Путин утвердил ратификацию договоров о принятии в состав России новых территорий
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

В минувший понедельник Государственная дума России приняла конституционные законы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы о вхождении в состав России прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР «за» это решение проголосовали 99,23 процента избирателей, в ЛНР - 98,42 процента, в Херсонской области - 87,05 процента и в Запорожье - 93,11 процента.

Торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

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