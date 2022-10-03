Лавров заявил, что вхождение регионов в состав РФ стало логическим продолжением воссоединения русских земель

Процесс воссоединения начался с возвращения Крыма и Севастополя в 2014 году.

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Вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации стало логическим продолжением воссоединения русских земель. Об этом в понедельник заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Государственной думе.

По его словам, процесс воссоединения начался с возвращения Крыма и Севастополя в 2014 году. Тогда, как отметил Сергей Лавров, Россия спасла население от смертельных угроз от «майданной» власти Украины.

Напомним, сегодня Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. За данное решение депутаты проголосовали единогласно.

Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Уже 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам областей провели референдумы, а 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.