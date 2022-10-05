Захарова прокомментировала план Маска по Украине

В минувший понедельник Илон Маск предложил провести в Донбассе подконтрольные ООН референдумы, оставить Крым в составе России и закрепить за Украиной нейтральный статус.

© Фото: imago-images.de, Globallookpress

Часть общества на Западе начала задаваться вопросами о реальной ситуации на Украине и роли США и НАТО в происходящих там событиях. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала озвученный бизнесменом Илоном Маском план по деэскалации ситуации.

Свое видение урегулирования конфликта основатель корпорации SpaceX представил в минувший понедельник. Он предполагает повторные референдумы в Донбассе под контролем ООН, сохранение Крыма в составе России и закрепление за Украиной нейтрального статуса.

«Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: "А что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?"», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Слова Илона Маска ожидаемо вызвали бурную реакцию в Киеве. Так, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал американского миллиардера.

В минувший понедельник Государственная дума России приняла конституционные законы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».