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Вашингтон и Сеул в ответ на действия Пхеньяна провели испытательные пуски ракет

Ян Брацкий
08:14 05.10.2022
По данным южнокорейской стороны, запущенная накануне КНДР ракета достигла скорости в 17 Махов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы США и Южной Кореи запустили четыре ракеты у восточного побережья Корейского полуострова в ответ на аналогичные пуски Пхеньяна накануне. Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Кроме того, Вашингтон и Пхеньян провели учения по точечной бомбардировке на полигоне к западу от Корейского полуострова.

«Это не первый раз, когда мы делаем это в ответ на провокации со стороны Севера, чтобы убедиться, что мы можем продемонстрировать наши собственные возможности», - заявил  координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.

С его слов, власти США хотят видеть денуклеаризацию полуострова, но лидер КНДР Ким Чен Ын уже неоднократно заявлял об обратном курсе своей страны.

Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты 4 октября. Сообщается, что она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Последний раз такое происходило пять лет назад. По данным южнокорейской стороны, запущенная ракета достигла скорости в 17 Махов, что в 17 раз превышает скорость звука.

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