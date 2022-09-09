КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

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Власти КНДР приняли закон, закрепляющий за официальным Пхеньяном право превентивного ядерного удара по противнику, если угроза для страны неизбежна.

«Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил», - цитирует северокорейского лидера Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Особо подчеркивается, что он обладает единоличным правом применения ядерного оружия. Кроме того, новый закон позволяет Северной Корее наносить удар ядерным вооружением в автоматическом режиме в случае нападения на нее. В соответствии с новым законом, Пхеньян не будет распространять и передавать другим странам свое ядерное оружие и технологии его производства.

Ким Чен Ын также исключил любые варианты денуклеаризации КНДР. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия и продолжит укреплять свою боеготовность в этой сфере, подчеркнул он.