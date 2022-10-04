В Минобороны Японии назвали пуск ракеты КНДР самым продолжительным в истории

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Запущенная в сторону Японии баллистическая ракета КНДР преодолела 4 600 километров, что делает этот пуск самым продолжительным за всю историю наблюдений. С таким заявлением выступило Минобороны Японии.

«Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, относится к классу баллистических ракет средней дальности или выше. Кроме того, выяснилось, что расчетная дальность полета от точки запуска до точки падения составила около 4 600 километров, что делает его самым длинным в истории», - передает NHK слова министра обороны Японии Ясукадзу Хамада.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запущенная ракета достигла скорости в 17 Махов, что в 17 раз превышает скорость звука.

Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты 4 октября. Сообщается, что она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Последний раз такое происходило пять лет назад.