Мошенники с обочины: как автоподставщики повлияли на стоимость ОСАГО и объемы выплат

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Российские страховые компании стали чаще отказывать в выплатах участникам ДТП из-за подставных аварий. В столице и регионах орудуют банды мошенников, которые подстраивают столкновения и зарабатывают на этом сотни тысяч рублей. Те же, кто действительно имеет право на компенсацию, оказываются ни с чем или вынуждены в суде отстаивать свои интересы.

Иск Александра один из сотен, которые обрушились на юридические компании в последнее время. Рядовая авария, в машину, сдавая назад, въехала газель. Водитель вину признал, но страховая в выплате отказала, посчитав, что получить таких повреждений автомобиль не мог. Правомерность выплаты водителю пришлось доказывать в суде и гадать, почему в его благонадежности усомнились.

«У меня всего три аварий в жизни были. Один раз в меня въехали, у меня была машина и два раза в эту. Одна вообще незначительная, мне прям чуть-чуть дверь примяли, а третья вот эта», - признался автовладелец Александр Ли.

По словам юристов, число исков об отказах в выплатах растет из-за активизации так называемых автоподставщиков - авторов мошеннических схем, но подозрительность страховщиков порой достигает абсурда.

«Обратился очень известный в Новосибирске врач, который ехал на автомобиле на Алтай, попал в ДТП с участием грузовика. То есть грузовой автомобиль был виноват. В результате ДТП он перевернулся на своем автомобиле, его увезли в реанимацию, он обратился в страховую компанию, страховая компания отказала с формулировкой, что он все это инсценировал, чтобы получить страховую выплату. Ну и нам пришлось в судебном порядке доказывать, что это не так. Суд, конечно, встал на нашу сторону», - рассказал директор юридической компании Артем Болотов.

Выплаты по полису ОСАГО для некоторых действительно стали доходным бизнесом.

«Ущерб для всего страхового сообщества по разным оценкам может составлять до 400 миллионов рублей на год. По разным экспертным оценкам, мошенничество в сфере автострахования составляет от 10 до 20 процента случаев, но здесь опять же нужно понимать, что не все случаи можно доказать и довести до уголовных дел», - поделился директор по безопасности страховой компании Андрей Мозеров.

Мошеннических схем много, от аварий с участием ничего не подозревающих невнимательных водителей до работы целыми организованными преступными группами. Например, в Стерлитамаке задержали мошенников. Пятерых горожан подозревают в преступном сговоре. На их счету больше десятка аварий, в которых каждый раз случайным свидетелем оказывался один и тот же человек с регистратором. Сумма заявленного ущерба - свыше двух миллионов рублей.

Стать жертвой автоподставы можно не только на оживленных улицах. Одна из популярных схем - водитель аккуратно сдает задом на парковке, убеждается, что справа и слева никого нет, вдали машина, но до нее еще далеко. Затем ее водитель начинает резко ускоряться. Маневр всегда внезапный, чтобы у потенциального нарушителя было ощущение, что он никому не помешает. Так злоумышленники резко ускоряются на кольце при попытке съехать с левого ряда или на перекрестке, где водитель на главной, якобы готов уступить. И если раньше зарабатывать таким нехитрым способом пытались многие, то сейчас на рынке остались, в основном, крупные игроки теневого сектора.

«Где-то уже наверное около трех-четырех лет назад это соотношение существенно изменилось в пользу организованных преступных групп. Провести сейчас такое "случайное" мошенничество существенно сложнее. Служба безопасности страховой компании вызывает потенциального мошенника, раскладывает перед ним имеющиеся данные и заявляет, что есть два варианта - либо он забирает свое заявление, либо дальше будет обращение в правоохранительные органы», - заявил автоэксперт Сергей Кузин.

Одна из версий, почему мелкие подставы с обычными водителями вымирают - преступникам стало невыгодно рисковать, на дорогах все чаще можно встретить водителей без полиса. Цены на страхование авто неумолимо растут в попытке компаний нивелировать риски, а продукт, который в первую очередь призван защитить добропорядочных автовладельцев, именно для них становится роскошью. В то время как для мошенников это лишь производственные издержки, которые непременно окупятся.