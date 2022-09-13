Накрутки, допы и неопытность: как страховщики наживаются на новых правилах продаж ОСАГО

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В России меняются правила расчета стоимости полиса ОСАГО. В связи с подорожанием автозапчастей в Центробанке расширили ценовой диапазон на 26% в обе стороны. Для высокоаварийных водителей теперь услуга станет дороже, а вот аккуратистам сделают скидки. Но, чтобы избежать лишних трат, внимательным нужно быть не только на дороге, но и в офисе страховщиков.

В последнее время участились жалобы клиентов страховых компаний на навязывание дополнительных продуктов к полисам ОСАГО. Их невозможно оформить онлайн, а в офисе отказываются продавать без дополнений. Некоторые компании, по словам потребителей, оформляют дополнительную страховку без предупреждения. В ЦБ подтверждают потребительские обращения о навязывании дополнительных договоров добровольного страхования при реализации полисов ОСАГО.

По данным учреждения, за первое полугодие 2022 года число жалоб увеличилось на треть, около 80% заявлений приходится на ОСАГО. Клиенты недовольны, что при оформлении допуслуг стоимость ОСАГО может увеличиться в несколько раз. С алчностью страховщиков сталкиваются и водители с большим стажем, и новички.

Дополнительно навязываются необязательные услуги, от которых клиент может отказаться, но менеджер преподносит дополнительный полис как то, что автоматически прилагается к ОСАГО. Компании желают получить сверхприбыль и не продают массово ОСАГО онлайн, сайты зависают и выдают ошибки, после чего люди обращаются к агентам, которые говорят, что купить ОСАГО без «допов» якобы невозможно. Хотя это незаконно: за подобное навязывание страховщикам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Однако с 13 сентября Центробанк расширил коридор тарифа страховки на 26%: старая базовая ставка - от 2224 до 5980 рублей, новая - от 1646 до 7535 рублей. Благодаря этому страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. Один из главных показателей - поведение на дороге: для злостных нарушителей правил дорожного движения ОСАГО подорожает, для аккуратных водителей цены останутся прежними, либо станут ниже.