Наждачная бумага и «лжеполицейские»: как мошенники на дорогах «подставляют» россиян

Специализирующиеся на обмане водителей на дорогах аферисты выдумывают все более изощренные способы обмана. На этот они решили использовать для этого наждачную бумагу.

За мошенниками из подмосковного Жуковского правоохранители долго «охотились» на дорогах региона. Банду «автоподставщиков» задержали после заявления пенсионера, который попался на их уловку. Мужчина ехал в плотном потоке - и угодил в «капкан»: одна машина злоумышленников начала резко перед ним маневрировать, другая - подставила бок, когда водитель был вынужден перестроиться. А дальше - началась актерская игра.

«Для придания убедительности своим словам аферист с помощью наждачной бумаги незаметно нанес потертости на кузов автомобиля потерпевшего. Затем он позвонил третьему участнику, который представился пенсионеру, находившемуся в стрессовом состоянии, сотрудником правоохранительных органов. Тот предложил решить вопрос на месте», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напуганный пенсионер привез злоумышленникам 120 тысяч рублей. Его обидчиков арестовали, однако на дорогах страны продолжают орудовать другие такие же банды.

Попасть в ловушку мошенников может любой автовладелец, но все-таки есть определенные критерии, по которым автоподставщики стараются выбирать потенциальную жертву. Как правило, они угадывают на дорогах неопытных или выбирают пожилых водителей - тех, на кого проще оказать психологическое давление. Стараются, чтобы на машине не было видеорегистратора и «работают» на улицах, где нет камер наблюдения.

Марине Кернерман пришлось год ездить не на личном автомобиле, а на общественном транспорте - ее лишили прав за ДТП, которого не было. Поехала за ребенком в детский сад, припарковалась, и тут к ней подбежал мужчина, уверяющий, что она задела его машину и показал якобы развороченное ею зеркало его машины. И хотя автомобиль женщины даже не задевал его, подставщик объяснил, что виноватой будет все равно она.

Марина отказалась «решить вопрос» на месте и уехала. Но ее вызвали в суд, где «пострадавший» предъявил фото, на которых, судя по повреждениям, его машину задел как минимум танк, а не обычная легковушка. Но доказать свою невиновность девушке так и не удалось.

Другой способ обмана требует от мошенников изрядной смелости и актерского таланта. Жертв ловят на пешеходных переходах - изображают, что водитель задел их, а после предлагают решить вопрос за деньги. При этом ехать в больницу такие «пострадавшие», как правило, отказываются.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали группу автоподставщиков-лжеполицейских. Мужчина в костюме и при галстуке инсценировал наезд и представлялся испуганным водителям полковником МВД, у которого в результате ДТП разбились очень дорогие часы. Водителю, нарвавшемуся на такого «горе-полковника», предлагают оплатить примерный ущерб, который составляет якобы более одного миллиона рублей. Хотя на самом деле разбитые часы являются подделкой настоящих, и стоят совсем недорого. Однако с их помощью мошенники-пешеходы смогли заработать уже почти 10 миллионов рублей.

Как советует автоэксперт Игорь Моржаретто, самое главное в такой ситуации - не поддаваться на провокацию и не соглашаться с тем, что пострадавший виноват в том, чего он явно сделать не смог бы ни при каких обстоятельствах. И не платить никаких денег. Многие водители до сих пор остаются юридически безграмотными. А любые спорные вопросы при ДТП нужно решать законным способом при помощи той же обязательной страховки - ОСАГО или КАСКО.