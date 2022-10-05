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Отступление врага и контратаки: что известно о ситуации под Артемовском в ДНР

Игорь Лапик
Сергей Лебедев
22:21 05.10.2022
Противник не имеет возможности удерживать позиции и отходит к Красному Лиману.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Донецкой Народной Республике сообщают об отступлении украинских сил из-под Артемовска. По данным местных властей, противник не имеет возможности удерживать позиции и отходит к Красному Лиману. Накануне на этом направлении российские военные нанесли массированный удар по механизированной бригаде ВСУ. Уничтожена часть бронетехники и около ста человек.

Большой вклад в разгром врага вносят самоходки «Гвоздика». Их огонь по цели корректируют беспилотники. Для поражения объекта достаточно одного-двух залпов.  

«Задачи выполняем по огневому поражению живой силы противника, укрепрайонов и техники. Также присутствуют элементы контрбатарейной борьбы. Работаем скрытно. С одной позиции долго не стреляем», - рассказывает командир орудия.

Также в небе Донбасса сейчас постоянно работают «Аллигаторы» КА-52. Эти вертолеты несут мощные пусковые блоки, в которых по 20 неуправляемых авиационных ракет. Площадь поражения составляет около гектара.     

В свою очередь, небо над Донбассом «прикрывают» зенитные ракетные комплексы «Оса». Они сбивают цели на высоте до десяти километров. «Байрактар» и любой иной беспилотник для зенитчиков является легкой добычей.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, за сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», - рассказал в среду на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. 

Также с каждым днем увеличивается количество уничтоженных бронированных машин, пикапов с крупнокалиберными пулеметами, танков, самоходок и боевых машины пехоты. Горят склады боеприпасов, опорные пункты и командные пункты. ВСУ продолжает нести серьезные потери.

Напомним, что сегодня в Минобороны России также сообщили, что потери Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за сутки составили более 230 человек и свыше 40 единиц техники.

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