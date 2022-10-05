МО РФ: на Купянском направлении уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ

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Российские военные на Купянском направлении в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области нанесли ракетные удары по подразделениям первого эшелона и резервам 92-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в среду заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В результате было ликвидировано до 100 украинских военнослужащих. Также уничтожены 13 единиц военной техники.

Напомним, в понедельник сообщалось, что общие потери ВСУ на Купянском направлении за трое суток превысили 500 военнослужащих. Также за это время уничтожили порядка 60 единиц украинской военной техники.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов