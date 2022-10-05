МО РФ: потери ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении превысили 230 человек

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении за сутки составили более 230 человек личного состава и свыше 40 единиц техники. Об этом на брифинге сообщил официальный представить Минобороны России Игорь Конашенков.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей», - сказал он.

Конашенков добавил, что на Андреево-Криворожском направлении подразделения ВС РФ удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника.

«В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты», - отметил он.

На брифинге представитель МО также рассказал, что за сутки ВСУ выпустили более 43 снарядов по окраине города Энергодара и прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов