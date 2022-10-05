NASA планирует продлить программу перекрестных полетов с Россией

Ранее сообщалось, что NASA планирует начать переговоры с Роскосмосом по вопросу включения в программу перекрестных полетов корабля Starliner корпорации Boeing.

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В NASA хотели бы продлить действующее соглашение о перекрестных полетах с Россией после 2024 года. Об этом заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано после запуска корабля Crew Dragon, в экипаже которого находится российская космонавтка Анна Кикина.

«Мы считаем продление соглашения своей целью», - передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что NASA планирует начать переговоры с Роскосмосом по вопросу включения в программу перекрестных полетов корабля Starliner корпорации Boeing. Сейчас же есть договоренность только о полетах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon компании SpaceX.

При этом в мае прежний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Starliner. Данное его решения было продиктовано якобы с проблемами безопасности у американского космолета.