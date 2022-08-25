США обсудит с Россией участие Starliner в перекрёстных полётах на МКС

Сейчас же есть договоренность только о полетах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon компании SpaceX.

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Осенью NASA планирует начать переговоры с Роскосмосом по вопросу включения в программу перекрестных полетов корабля Starliner корпорации Boeing. Сейчас же есть договоренность только о полетах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon компании SpaceX.

«Цель заключается в том, чтобы при каждом запуске на корабле SpaceX или Boeing находился космонавт, а на «Союзе» - астронавт», - заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

Он отметил, что после первых запусков по программе перекрестных полетов осенью этого года NASA рассчитывает «включить в соглашение корабли Boeing» и достичь «долгосрочного соглашения».

Напомним, в мае прежний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Starliner. Данное его решения было продиктовано якобы с проблемами безопасности у американского космолета.