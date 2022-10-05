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Reuters: США попытались отговорить членов ОПЕК+ не сокращать добычу нефти

Виктория Ивашечкина
03:58 05.10.2022
По мнению Штатов, подобный шаг не отвечает потребностям текущей экономической ситуации.
Reuters: США попытались отговорить членов ОПЕК+ не сокращать добычу нефти
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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США убеждают страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти. Штаты объясняют это тем, что подобный шаг, по их мнению, не отвечает потребностям текущей экономической ситуации. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. 

Как утверждается, данную позицию Вашингтон занял на фоне стремления американского лидера Джо Байдена добиться снижения цен на бензин в стране.

«Мы всегда говорим со всеми производителями и потребителями, в том числе с партнерами из ОПЕК+. Мы четко говорили, что предложение энергоносителей должно соответствовать спросу, чтобы поддерживать экономический рост и более низкие цены для потребителей во всем мире», - заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Ранее издание Financial Times сообщило о том, что Россия, Саудовская Аравия, а также другие производители на заседании ОПЕК+ в среду, 5 октября, планируют объявить о резком сокращении добычи нефти.

Как утверждается, группа, возглавляемая Саудовской Аравией и РФ, обсудит сокращение добычи. Оно может составить более одного миллиона баррелей в сутки.

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