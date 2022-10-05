Новак: Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока-2»

Об этом вице-премьер заявил в среду.

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Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока-2». Об этом в среду заявил вице-премьер Александр Новак.

«Да, конечно, поставка возможна», - заявил вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов о поставке газа.

Напомним, в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений.

В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов западными спецслужбами.